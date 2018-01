"Cichy zabójca" kobiet? Marta Kaczyńska ostrzega przed popularnymi lekami

Marta Kaczyńska alarmuje: zażywaniem tabletek antykoncepcyjnych jest groźne dla kobiet. Bratanica Jarosława Kaczyńskiego pisze, że zażywanie popularnych leków hormonalnych może nawet zakończyć się śmiercią. Sprawdziliśmy, czy antykoncepcja hormonalna rzeczywiście jest niebezpieczna.

Marta Kaczyńska w swoich felietonach ostrzegała już przed masturbacją i pisała o inicjacji seksualnej. Teraz zajęła się antykoncepcją hormonalną, by przestrzec kobiety przed jej stosowaniem. " Cichy zabójca " – tak zatytułowała swój felieton w tygodniku "Sieci" o pigułkach.

I ostrzega: "Już w latach 60. Ubiegłego wieku stwierdzono związek między stosowaniem doustnej antykoncepcji a zachorowalnością na zakrzepicę". Córka tragicznie zmarłego prezydenta dodaje, że schorzenie to może powodować zgon. "Według ogólnie dostępnych danych stosowanie antykoncepcji hormonalnej zwiększa ryzyko zachorowania na zakrzepicę od dwóch do sześciu razy częściej w porównaniu z kobietami nieprzyjmującymi takich środków" – czytamy w felietonie.

Zapytaliśmy eksperta o argumenty, które przytacza Marta Kaczyńska. – Ulotki tabletek antykoncepcyjnych rzeczywiście ostrzegają przed ryzykiem zakrzepicy. Ale w przypadku zdrowych kobiet ryzyko powikłań po zażywaniu tego leku jest naprawdę niezbyt niewielkie. Dlatego tak ważne, by lekarz kierował pacjentkę, która przyjmuje antykoncepcję hormonalną, co pół roku przede wszystkim na badania krzepliwości krwi. To w dużym stopniu pozwoli uniknąć zakrzepicy – mówi Wirtualnej Polsce dr Bożena Horoszko-Husiatyńska, ginekolog.