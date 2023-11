Ciaran nadchodzi. Czerwone alerty we Francji

Alerty we Francji

Trudna sytuacja jest też spodziewana we Francji. W trzech regionach - Finistere, Cotes-d'Armor i Manche - od północy będzie obowiązywał czerwony alert. W pozostałych rejonach, w tym także w Paryżu, zostanie wprowadzony pomarańczowy alert. Prognozuje się, że miejscami we Francji może spaść do 50 milimetrów deszczu w ciągu zaledwie kilku godzin.