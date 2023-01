Ciało obce

W innym raporcie o życiu seksualnym Polaków, który w 2019 roku przygotowała pracownia SW Research, do korzystania z gadżetów erotycznych podczas seksu "co najmniej od czasu do czasu" przyznało się niemal 30 proc. badanych. Co czwarty ankietowany stwierdził natomiast, że choć nie używa tego typu zabawek, nie odmówiłby, gdyby partner lub partnerka wyszli z taką inicjatywą. Być może te wyniki wyglądałyby teraz nieco inaczej - jak podawały "Wiadomości handlowe", w pandemii sprzedaż gadżetów erotycznych wzrosła w Polsce o 60 proc. Nie wiadomo niestety, ile wydajemy na sekszabawki - w branży, która tak dynamicznie się rozwija, dane sprzed kilku lat to już prehistoria - ale to, jakie gadżety kupujemy najchętniej, to już nie tajemnica.