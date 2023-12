Ciało 17-latka w bramie. Śledztwo umorzone

Poszukiwania mężczyzny

Do dziś policji nie udało się ustalić, kim był tajemniczy towarzysz nastolatka. Z nagrań monitoringu można uznać, że nie był obcy dla zmarłego. Dosiadł się do niego na ławce, podali sobie dłoń. To ten mężczyzna miał poczęstować go dopalaczem. Jak twierdzi matka zmarłego, prawdopodobnie nie zdawał sobie sprawy z tego, do czego może doprowadzić jego zażycie.