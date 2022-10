Ciało 12-latki w walizce. Horror w Paryżu

Tajemnicza kobieta z walizką

Dziewczynka wracała ze szkoły do domu, nigdy jednak do niego nie dotarła. Po kilku godzinach nieobecności zaniepokojona matka zgłosiła zaginięcie córki na policję. Wówczas okazało się, że miejski monitoring zarejestrował moment, w którym 12-latka wchodziła do klatki schodowej swojego rodzinnego domu tuż za nieznajomą kobietą. Po jakimś czasie ta sama kobieta widziana jest z podejrzaną walizką w ręce, w której - jak się później okazało - znajdowały się zwłoki zaginionej dziewczynki. Walizkę leżącą przed pobliskimi blokami znalazł bezdomny mężczyzna, który swoje odkrycie zgłosił na policję.