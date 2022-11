Chwile grozy na pokładzie. Samolot lecący z Katowic do Meksyku musiał zawrócić

Tragedia w Tanzanii. Samolot runął do jeziora

Katastrofa samolotu w Tanzanii. Maszyna lecąca z Dar es Salaam do Bukoby, runęła do Jeziora Wiktorii. Do tragedii doszło w niedzielę, zaledwie kilkaset metrów od pasa startowego lotniska. Zginęło co najmniej 19 osób. Linie Precision Air informowały, że na pokładzie samolotu znajdowały się łącznie 43 osoby - 39 pasażerów i 4 członków załogi.