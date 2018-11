Chrystus w Rio i piramidy zostaną podświetlone na biało-czerwono. Z okazji polskiej rocznicy

Wiceszef resortu spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk poinformował, że 11 listopada ponad 30 obiektów na całym świecie zostanie podświetlone na biało-czerwono. Wśród z nich znajdą się tak słynne budowle jak statua Chrystusa w Rio de Janeiro, wieża w Pizie czy egipskie piramidy.

- Tym, co będzie najbardziej widoczne na świecie związane z naszym świętowaniem niepodległości, za co odpowiadamy jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych, to jest akcja podświetlania budynków i różnych ważnych miejsc na całym świecie na kolor biało-czerwony - powiedział Szynkowski vel Sęk na antenie TVP 1.