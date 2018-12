Chodakowska i Lewandowska to naśladowczynie. 118 lat temu lekarka z Wadowic miała te same patenty

Dieta białkowa na chudym twarogu, cielęcina na sałacie i witaminowe koktajle, pobudzające przemianę materii treningi przed śniadaniem, patenty na obwisły brzuch. To, co dziś polecają i sprzedają gwiazdy fitness, zostało opisane aż 118 lat temu.

To z tej książki pochodzą zabawne instrukcje o "tarzaniu się przeciw otyłości brzucha". Po świątecznym obżarstwie to jeden z hitów internetu. "Najlepiej wykonujemy to na czystym dywanie, mniej więcej dziesięć razy po sobie, przytem zważać trzeba, aby cały ciężar ciała spoczywał na obwisłej warstwie brzucha i aby przejścia na strony boczne jak najszybciej się odbywały", radzi autorka. Książka jest dostępna w cyfrowym serwisie Biblioteki Narodowej.