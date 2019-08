"Chłopie ucz się traktorem jeździć". Ostre spięcie między Tyszką a Jakubiakiem

Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15) zaatakował byłego posła tego ugrupowania Marka Jakubiaka. Zasugerował, że bardzo chciał przejść do PiS, ale go nie chcieli. Na reakcję Jakubiaka nie trzeba było długo czekać. "Tyszka, to wykracza poza twoje możliwości intelektualne. Ty chłopie ucz się traktorem jeździć" - odparł.

Marek Jakubiak się zdenerwował (PAP, Fot: Paweł Supernak)

Słowa Stanisława Tyszki padły na antenie Polsat News. Wicemarszałek mówił o odchodzących z klubu posłach Kukiz'15 oraz "podkupowaniu" ich przez PiS. Wtedy padło nazwisko Jakubiaka. Tyszka stwierdził, że "nie odszedł do PiS, ale bardzo chciał" i że "to Prawo i Sprawiedliwość go nie chciało".

Reakcja Jakubiaka była błyskawiczna. "Tyszka, to wykracza poza twoje możliwości intelektualne. Ty chłopie ucz się traktorem jeździć" - odpowiedział na Twitterze.

Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu liderzy Kukiz'15 Paweł Kukiz i PSL - Władysław Kosiniak-Kamysz podpisali porozumienie programowe o współpracy w wyborach do Sejmu. Kandydaci Kukiz'15 będą startować z list komitetu PSL-Koalicja Polska.

Efekt? Po ogłoszeniu decyzji kilku posłów Kukiz'15 opuściło klub, m.in. Paweł Skutecki, Jerzy Kozłowski i Andrzej Maciejewski. Pojawiły się także głosy krytyczne w regionalnych strukturach Kukiz'15 oraz odejścia działaczy, w tym kilku liderów regionalnych ruchu.

Jak informowaliśmy w WP, Paweł Kukiz będzie "jedynką" na liście wyborczej w woj. opolskim. W rozmowie z "Faktem" ujawnił, że Jarosław Kaczyński oferował mu tekę wicepremiera, ale do ostatecznego porozumienia nie doszło, bo jego postulaty "nie zostały wysłuchane".