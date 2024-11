Chłód na linii Warszawa-Berlin. "Spirala rozczarowań"

"Der Spiegel" przypomniał o wystąpieniu Scholza 13 grudnia 2023 r. w Bundestagu. Kanclerz przedstawiał oświadczenie rządu przed szczytem UE, ale przed wygłoszeniem przemówienia, spontanicznie pogratulował Tuskowi i zadeklarował gotowość do współpracy. "Kanclerz nie ma skłonności do okazywania uczuć, ale jak na niego była to niemal deklaracja miłości pod adresem sąsiedniego kraju" - ocenił autor.