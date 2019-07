Chiune Sugihara w Google Doodle. W poniedziałek, 29 lipca wyszukiwarka uczciła pamięć japońskiego dyplomaty

Chiune Sugihara w Google Doodle. 29 lipca wyszukiwarka uczciła postać japońskiego dyplomaty, określanego mianem „japońskiego Schindlera”.

Chiune Sugihara w Google Doodle

29 lipca Google Doodle przypomina o japońskim dyplomacie, Chiune Sughikarze , który uratował tysiące Żydów podczas II wojny światowej. Chiune urodził się 1 stycznia 1900 roku, w miejscowości znanej pod nazwą Mino. Japończyk już wieku 19 lat rozpoczął prace w służbie dyplomatycznej, a w latach 1936-1938 pracował w Moskwie oraz Helsinkach, a w 1939 roku objął stanowisku wicekonsula w Kownie. Gdy rok później Litwę zajął Związek Radziecki, wielu Żydów próbował ubiegać się o wyjazdową wizę ZSRR. Duża osób zgłaszało się wówczas do japońskiego konsulatu, chcąc wyjechać do Japonii lub dostać się przez nią do Curacao – holenderskiej wyspy na Karaibach.

Chiune Sugihara – zasługi

Przed japońskim konsulatem zaczęły ustawiać się kolejki Żydów, proszących w o pomoc w zdobyciu niezbędnych dokumentów. Chiune Sugihara chcąc ich wesprzeć, wysłał aż trzy listy do Tokio z prośbą o pozwolenie na wydawanie wiz. Niestety, wszystkie prośby zostały odrzucone. Ostatecznie Sugihara zdecydował się złamać zakaz wydany przez jego przełożonych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Japonii. W dzień i noc wystawiał wizy tranzytowe, ratując w ten sposób tysiące żydowskich uchodźców. Lata później, po powrocie do Kraju, Sugihara musiał zapłacić cenę za nieprzestrzeganie poleceń przełożonych. Jego kariera dyplomaty dobiegła końca, a chcąc utrzymać rodzinę podjął pracę w przedstawicielstwie firmy handlowej w Rosji. Za swoje osiągnięcia został doceniony dopiero po latach, gdy radca handlowy ambasady Izraela w Tokio , który zawdzięczał mu życie, odnalazł Sugiharę i odnowił z nim kontakt. W następnym roku Japończyk udał się w podróż do Izraela, gdzie został przywitany z honorami przez rząd tego kraju. 1985 roku uhonorowano go tytułem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, a rok później zmarł.