Chiny zaprzeczają doniesieniom "WSJ" w sprawie Li Huia

Rzeczniczka chińskiego MSZ Mao Ning zaprzeczyła doniesieniom amerykańskiej gazety, która poinformowała, że specjalny przedstawiciel Pekinu do spraw euroazjatyckich Li Hui forsował niekorzystne dla Ukrainy pokojowe rozwiązanie. Według "The Wall Street Journal" miał on wezwać urzędników europejskich do zakończenia konfliktu i zaakceptowania granic narzuconych przez Rosję.