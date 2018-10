Chiny: Xi Jinping otworzył najdłuższy most świata

55 km długości – tyle liczy sobie najdłuższy most świata. Dzięki niemu Chiny, a konkretniej trzy największe metropolie (Hongkong, Makau i Zhuhai) zostaną ze sobą połączone. Nowa przeprawa skróci przejazd tą trasą o ponad dwie godziny.

Prezydent Chin Xi Jinping otworzył najdłuższy most świata . Jego łączna długość to 55 km. Konstrukcja składa się z dwóch sztucznych wysp, usypanych specjalnie na potrzeby przeprawy, trzech podwieszanych mostów (najdłuższy ma 23 km) oraz podmorskiego tunelu o długości 6,7 km. Początkowo szacowano, że łączny koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniesie 2,26 mld dolarów. Ostatecznie kosztorys zamknął się w 20 mld dolarów. Znaczący wzrost ceny realizacji projektu jest spowodowany opóźnieniem w budowie.

Chiny – cel budowy przeprawy

Głównym celem budowy tej ogromnej przeprawy był rozwój Doliny Rzeki Perłowej. Chiny od wielu lat marzą o utworzeniu „megamiasta” zamieszkiwanego nawet przez 250 mln osób. Najdłuższy most świata z pewnością przybliży ich do realizacji tych planów. Dzięki połączeniu jedną przeprawą trzech ważnych ośrodków, jakimi są Hongkong, Makau i Zhuhai, rozwój tego regionu będzie o wiele łatwiejszy. Droga, która dotychczas zajmowała nawet 3 godziny, została skrócona do zaledwie 30 minut.