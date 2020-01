Chiny. Śmiertelny wirus się rozprzestrzenia. Jest kolejna ofiara

Chiny. Jest kolejna ofiara nowego tajemniczego wirusa. Władze Chin poinformowały o śmierci czwartej osoby. Jest obawa, że lada moment wirus rozprzestrzeni się jeszcze bardziej.

Niebezpieczny wirus z Chin rozprzestrzenia się. W dodatku przenosi się z człowieka na człowiek a, czemu wcześniej zaprzeczano. W weekend liczba chorych potroiła się. Zakażonych nim jest już 200 osób i to nie tylko w Wuhan, gdzie wirus odnotowano po raz pierwszy, ale także w innych dużych miastach - w Pekinie, Szanghaju, Shenzhen.

Dodatkowym niebezpieczeństwem jest to, że właśnie miliony Chińczyków przygotowuje się do podróży w związku w księżycowym Nowym Rokiem. Z tego powodu wirus może rozlać się na najdalsze zakątki kraju.

Wirus w Chinach. Kolejna ofiara śmiertelna

Władze chińskie poinformowały o czwartej ofierze śmiertelnej. - podaje RMF FM. To 89-letni mężczyzna, u którego objawy koronawirusa stwierdzono 13 stycznia. Po pięciu dniach miał on trafić do szpitala. Według lekarzy na jego stan mogły mieć wpływ także inne choroby, jak np. cukrzyca.