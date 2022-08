Chiny. Rusza budowa pływających elektrowni atomowych dla Rosatomu

Pierwsza morska konstrukcja, "Akademik Łomonosow", dostarczająca energię do syberyjskiego miasta Pewek, zadebiutowała trzy lata temu. Kadłub zbudowany został w Siewierodwińsku nad Morzem Białym, a po odholowaniu go do Petersburga zamontowano w nim reaktory i resztę wyposażenia.