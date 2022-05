Chiny prężą muskuły. Nowy lotniskowiec bliski wodowania

Xi Jinping uważa, że lotniskowce dorównujące amerykańskim stanowią kluczowy element, by do 2049 r. uczynić z Chin supermocarstwo militarne. Już teraz marynarka Pekinu jest najliczniejsza na świecie. Chińczycy dysponują większą ilością jednostek niż USA. Jednak to US Navy dysponuje 11 atomowymi lotniskowcami. Rozwój chińskiej floty budzi jednak niepokój Amerykanów.