Chiny: Ponad tysiąc kobiet z Mjanmy zmuszanych jest do małżeństwa

Ponad tysiąc kobiet i młodych dziewcząt z połnócnej części Mjamny (dawna Birma) jest przetransportowywana do Chin w celu zmuszenia do zawarcia związków małżeńskich. W tym kraju ilość kobiet jest o 33 miliony mniejsza niż mężczyzn. Z tego powodu są w stanie zapłacić pieniądze za „przywiezienie” potencjalnej żony.

Do przymusowych małżeństw dochodzi głównie na obszarach wiejskich, ponieważ występują tam największe dysproporcje płci. Przyczyną jest trwające od lat działanie partii komunistycznej, która narzuciła politykę jednego dziecka. W tym okresie wiele kobiet zostało zmuszonych do aborcji. Tego typu operacje dotyczyły zazwyczaj nienarodzonych dziewczynek.

Przemycane kandydatki na żony pochodzą z takich miejsc, jak: Kambodża , Mjanma, Wietnam czy Laos. Niektóre z nich wyrażają na to zgodę, pozostałe są do tego zmuszane przez własne rodziny.

Naukowcy z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health ustalili, że w samym regionie Kaczin w północnej Mjanmy aż 7,5 tysiąca kobiet należy do ofiar przymusowych małżeństw z mężczyznami z Chin. Oprócz tego były zmuszane do rodzenia dzieci. Wśród najczęstszych przyczyn wymienia się niskie standardy życia lub trwający konflikt zbrojny na terytorium Mjanmy.