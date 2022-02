Chiny osuszają kontynent. Państwo Środka przeciw siłom natury

Problem jest bardzo poważny. Wody gruntowe w Chinach są na tyle zanieczyszczone, że w przeważającej części nie nadają się do spożycia. Co więcej, część z nich jest tak skażona, że nie może być wykorzystywana nawet w rolnictwie. Sytuacji nie poprawiają również wody rzeczne, które także pozostawiają wiele do życzenia.