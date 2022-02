Chiny wykorzystają kryzys rosyjsko-ukraiński? Amerykański generał ostrzega

Generał Kenneth Wilsbach zwrócił uwagę na to, że w ostatnim okresie Chiny stały się sprzymierzeńcem Rosji, dlatego w przypadku ewentualnej inwazji na Ukrainę, Państwo Środka nie wystąpi przeciwko Kremlowi. Może za to wykorzystać sytuację, by dokonać prowokacji w Azji - ostrzega agencja AFP, na którą powołuje się PAP.