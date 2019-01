Chiny: dzieci zmodyfikowane genetycznie. Oficjalnie potwierdzono narodziny noworodków poddanych modyfikacjom

Chiny: dzieci zmodyfikowane genetycznie. Oficjalnie potwierdzono narodziny noworodków, które zostały poddane modyfikacjom genetycznym. Naukowiec He Jiankui został oskarżony o złamanie zasad.

Chiny – dzieci zmodyfikowane genetycznie

Rząd Chin przeprowadził wstępne śledztwo w sprawie stworzenia pierwszych na świecie dzieci modyfikowanych genetycznie. O tak dużą ingerencję w genotyp człowieka został oskarżony naukowiec He Jiankui. Według informacji podanych przez agencję prasową Xinhua, zdaniem władz, uczony użył do swoich celów zakazanej technologii o bardzo niepewnym bezpieczeństwie . Służby określiły współpracowników naukowca „zespołem projektowym” złożonym z pracowników zagranicznych, który celowo unikał nadzoru i świadomie użył zakazanej w kraju technologii. Celem eksperymentu miała być edycja genów w ludzkim zarodku w celach rozrodczych.

Chiny- zmodyfikowane dzieci pierwszymi na świecie

Jak podaje Xinhua, He Jiankui twierdził, że zmienił genetycznie zarodki siedmiu par. Do tej pory spowodowały one ciążę bliźniącza u jednej kobiety. Celem naukowca nie było zapobieganie dziedziczonej chorobie, lecz chęć nadania organizmom cechy, którą naturalnie posiada niewielu ludzi, czyli odporności na zakażenie wirusem HIV. Wiadomo, że rodzice dzieci odmówili ujawienia swoich danych osobowych.

Jiankui prowadził swoje eksperymenty od kilku lat. Wcześniej skupiał się na myszach i małpach, aż w końcu zaczął ingerować w ludzkie embriony. Zapewniał wówczas, że jego celem jest opatentowanie nowej metody.