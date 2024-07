Chiny budują nowe bazy szpiegowskie na Kubie. Blisko Guantanamo

Zgodnie z analizą CSIS, powodem do niepokoju jest fakt, że przypuszczalne chińskie stacje podsłuchowe, zlokalizowane w pobliżu południowo-wschodnich granic USA, mogą być wykorzystywane do przechwytywania tajnych informacji elektronicznych z amerykańskich baz wojskowych, stacji komunikacyjnych w przestrzeni kosmicznej oraz do podsłuchu komunikacji między okrętami wojennymi i statkami handlowymi.