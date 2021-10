Chińskie kamery nie tylko wokół willi Andrzeja Dudy. MSWiA ujawnia

- Każde z rozwiązań do monitoringu wizyjnego można wdrożyć w taki sposób, aby pracowało w sieci odizolowanej, czyli bez konieczności dostępu do internetu. Spodziewamy się, że właśnie tak to rozwiązanie jest wdrażane w instalacjach u VIP-ów, chociaż tylko administrator systemu może to potwierdzić. Wdrożenie monitoringu wizyjnego w modelu offline minimalizuje ryzyko: nawet jeśli istnieją jakiekolwiek backdoory/dziury (lub w przyszłości w oprogramowaniu rejestratora albo kamer odkryty zostanie niezamierzony błąd bezpieczeństwa), to nikt nie będzie w stanie go nadużyć do uzyskania nieautoryzowanego dostępu przez internet. Sam rejestrator również nie będzie w stanie przy takiej konfiguracji monitoringu "wyciec" zebranych materiałów np. na serwery producenta – mówi Wirtualnej Polsce ekspert z serwisu niebezpiecznik.pl.