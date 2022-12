Chiński Nowy Rok. Rok Królika 2023 rozpocznie się już wkrótce

Rok Królika - co przyniesie Chiński Rok 2023?

Każdy rok w chińskim kalendarzu odpowiada jednemu ze zwierząt, będących symbolami znaków zodiaku w horoskopie. Ze względu na to, że ich liczba jest ograniczona, co 12 lat danemu okresowi patronuje to samo zwierzę. Rok Królika w Chinach rozpocznie się w niedzielę, 22 stycznia i potrwa aż do 9 lutego 2024 roku. Zgodnie z dawnymi wierzeniami, królik jest symbolem spokoju, rutyny i mądrości. W związku z tym nadchodzący okres ma być czasem wyciszenia, powtarzalności i energii, z której znane są te niewielkie zwierzęta. Pomimo wyciszenia, najbliższy rok nie ma być okresem znudzenia - według tradycji, to doskonała okazja na rozwój i sukces.