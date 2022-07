Chińska rakieta spada na ziemię. Jej szczątki mogą zagrażać ludziom

Szacuje się, że jeśli potwierdziłby się czarny scenariusz, to do Ziemi mogłoby dotrzeć nawet ok. 20 ton szczątek rakiety ważącej pierwotnie ponad 800 ton i mierzącej aż 53 metry wysokości. To właśnie jej rozmiary są głównym powodem obaw, że tak duży obiekt nie będzie w stanie w całości spalić się w ziemskiej atmosferze.