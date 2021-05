Chińskie media: rakieta spadła do Oceanu Indyjskiego

Według współrzędnych podanych przez chińskie media państwowe fragmenty 18 tonowego wraku silnika rakiety Long March 5B spadły do Oceanu Indyjskiego na zachód od archipelagu Malediwów.

Siły kosmiczne USA potwierdziły, że rakieta weszła do atmosfery na wysokości Półwyspu Arabskiego, ale nie sprecyzowały czy pozostałości po rakiecie trafiły do wody czy w uderzyły w ląd.

Zagrożenie katastrofą?

Ale brak kontroli nad lotem rakiety i mgliste zapewnienia Chin co do bezpieczeństwa po wejściu jej pozostałości do atmosfery, wzbudziły w ostatnich dniach wiele emocji i niepokoju. - Państwa, które podróżują w kosmos muszą zminimalizować ryzyko z tym związane zarówno dla ludzi jak i dla wszelkiego mienia i zmaksymalizować przejrzystość tych operacji - mówił, cytowany przez Reuters, członek NASA Bill Nelson.