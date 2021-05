Chińscy naukowcy w szpitalu przed wybuchem pandemii. Raport amerykańskiego wywiadu

Komentarza odnośnie doniesień dziennika odmówiła rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA. Przyznała jedynie, że administracja Bidena ma poważne pytania dotyczące początków pandemii i zamierza ustalić to "w sposób wolny od upolitycznienia we współdziałaniu z WHO i specjalistami z różnych krajów".