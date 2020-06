Chełm. Pociął psa nożem, dostał wyrok 10 miesięcy więzienia

Do poranienia psa nożem doszło w styczniu bieżącego roku. Zakrwawione zwierzę znalazł na schodach właściciel jednej z restauracji w Chełmie (woj. lubelskie). Natychmiast wezwał straż miejską, a ta zawiadomiła pracowników miejscowego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Pies trafił do weterynarza i udało się go uratować. Założono mu ponad 100 szwów.

Jak pisze w sobotę "Dziennik Wschodni" sprawą zajęła się nią chełmska policja. Okazało się, że na terenie lokalu, gdzie znaleziono ranne zwierzę, znaleziono kolejnego psa z podobny obrażeniami. Funkcjonariusze ustalili, że sprawcą był Bartosz B. Gościł on wcześniej w tej restauracji na przyjęciu, ale w pewnym momencie wyszedł z lokalu. Był pod wpływem alkoholu i zdenerwowały go szczekające w kojcu psy. Wrócił do stołu, skąd wziął nóż, którym zaatakował zwierzęta. Po tym, jak je ranił, wrócił spokojnie do domu.