Spektakularna akcja policji. Zlikwidowana wytwórnia narkotyków

Funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali laboratoria służące do produkcji narkotyków. Podczas akcji zabezpieczono m. in. blisko 80 kg amfetaminy o wartości około 4 mln zł, a także sprzęt do jej produkcji oraz mienie wartości 400 tys. zł. W sumie podejrzanych jest 26 osób.

CBŚP zlikwidowało dwa laboratoria, w których produkowana była amfetamina (CBŚP)