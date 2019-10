Chełm. Dantejskie sceny w MOPR. Mężczyzna okaleczał się szkłem

52-letni mężczyzna chciał popełnić samobójstwo w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie. Okaleczył się i po interwencji policji został zabrany do szpitala.

Mieszkaniec Chełma przyszedł do lokalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W pewnym momencie zaczął krzyczeć na korytarzu, że "ma dość i się zabije". Miał w ręku szkło.

Pracownicy ośrodka natychmiast wezwali policję. Wtedy 52-latek zaczął ranić się szkłem na brzuchu. Pracownicy ośrodka, policjanci i ratownicy medyczni przekonywali go, żeby odłożył ostre narzędzie. W końcu mężczyzna posłuchał i został opatrzony przez ekipę pogotowia. Przewieziono go do szpitala, gdzie natychmiast trafił na oddział chirurgii. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.