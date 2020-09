Chęciny. Amstaff zaatakował 21-latkę. Policja poszukuje psa

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę w gminie Chęciny. 21-latka twierdzi, że została ugryziona w nos przez biegającego luzem amstaffa. Kobieta natychmiast zgłosiła się na SOR, gdzie interweniować musiał chirurg. Rannej mieszkance woj. świętokrzyskiego założono szwy.

- Działania polegają na sprawdzeniu, czy w okolicach gminy Chęciny mieszka osoba posiadająca przypominającego amstaffa psa. Czworonóg to pies luźno biegający, poszkodowana nie wiedziała, do kogo należy, wcześniej nie miała też żadnego kontaktu z tym psem - oświadczył w rozmowie z dziennikiem mł. asp. Karol Macek z kieleckiej policji.

Chęciny. Amstaff ugryzł młodą kobietę

- Na razie nie wiadomo co to za pies, jak wygląda, czy był szczepiony. Właśnie to ustalamy - dodaje.