Chcieli zabić synka, bo nie urodził się dziewczynką?

Skatowali chłopca, bo nie był dziewczynką

Dziennikarze "Super Expressu" dotarli do znajomych pary, którzy przyznają, że młodzi rodzice nie mieli najlepszej opinii. - On to prawdziwy świrus. Raz nagrał filmik, jak szybko jadąc swoim fiacikiem zjeżdża tuz przed innym autem na przeciwległy pas i nagle wraca na swój, jak by był kierowcą rajdowym - opowiada dziennikarzom pani Joanna. Kobieta jest koleżanką Michaliny P. – Za to Michalina miała obsesję na punkcie wyglądu. Paznokcie robione, co chwila, włosy, nowe ciuchy. Jakby była jakąś celebrytką – dodaje.