Potrącili policjantów. Pseudokibice zatrzymani

W samochodzie poza kierowcą znajdowało się 4 innych mężczyzn w wieku od 17 do 22 lat. Wszyscy zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnego aresztu, gdzie czekają na postawienie zarzutów przez prokuratora. Za popełnione czyny może im grozić nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Podczas interwencji policjanci zastosowali również środku przymusu bezpośredniego w stosunku do 12 innych zgromadzonych na kładce pseudokibiców.