Chciała pozbyć się psów. To oburzające, co zrobiła

11 stycznia przed bramą czeskiego schroniska zatrzymał się samochód osobowy, z którego wysiadła niezidentyfikowana jeszcze kobieta. Niosła w rękach dwa małe psy, trzymając je za skórę na karku. Energicznym krokiem doszła do bramy, ale okazało się, że ta była zamknięta. To jednak nie sprawiło, że tajemnicza kobieta zmieniła plany. Po prostu brutalnie przerzuciła zdezorientowane psy na drugą stronę wysokiego ogrodzenia. Po chwili to samo zrobiła z trzecim czworonogiem i odjechała. Nie miała nawet możliwości, by sprawdzić, czy zwierzętom nie stała się krzywda na skutek gwałtownego upadku.