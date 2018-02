Chciał tylko uruchomić maszynę. Przejechał go własny ciągnik

Rolnictwo to ciężki kawałek chleba, z tym chyba wszyscy możemy się zgodzić. Wypadek, do którego doszło w piątek w miejscowości Rudnik Pierwszy (woj. lubelskie), to także dowód, że to zajęcie, gdzie można otrzeć się o śmierć. Przekonał się o tym 53-letni mieszkaniec tejże wsi, którego przejechał... jego własny ciągnik.

Rolnika przejechał jego własny ciągnik (Policja lubelska, Fot: .)

Do sytuacji doszło gdy mężczyzna stojąc na zewnątrz maszyny, próbował ją uruchomić. Wtedy ciągnik nagle ruszył i najechał na zdezorientowanego 53-latka. Na miejsce wezwano służby ratownicze oraz patrol prewencyjny, który zabezpieczył miejsce wypadku do czasu przyjazdu grupy dochodzeniowej.

Ratownicy widząc, w jak ciężkim stanie jest rolnik, wezwali śmigłowiec, który przetransportował rannego 53-latka do szpitala w Lublinie. Służby informują, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.