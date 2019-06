Chciał podpalić dom z rodziną. Strzelał do policjantów z wiatrówki

Do chwil grozy doszło w gminie Bierutów (woj. dolnośląskie). Funkcjonariusze dostali zgłoszenie, że 53-latek niszczy meble i grozi podpaleniem domu, w którym znajdowała się jego rodzina. Gdy na miejscu pojawili się policjanci, zaczął strzelać do nich z wiatrówki.

Chwilę później przed posesją pojawili się funkcjonariusze. Weszli do domu i zastali tam celującego w ich kierunku 53-latka. Mężczyzna strzelił, a policjanci wezwali posiłki.

Po zatrzymaniu okazało się, że broń, z której strzelał mężczyzna, to tzw. wiatrówka. Na szczęście policjanci nie odnieśli żadnych obrażeń i mogli kontynuować interwencję.

53-latek został obezwładniony i trafił do aresztu. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Policjanci przejęli posiadaną przez niego wiatrówkę oraz śrut. Mężczyzna usłyszał już zarzuty za czynną napaść na funkcjonariuszy i znieważenie ich, za co grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.