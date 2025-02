Chciał odwołać spotkanie. Za Zełenskim wstawił się Macron

Według doniesień, Wołodymyr Zełenski został poinformowany przez amerykańską administrację o anulowaniu spotkania . W odpowiedzi ukraiński prezydent skontaktował się z Emmanuelem Macronem, który z kolei zadzwonił do Donalda Trumpa , prosząc go o zmianę decyzji. "Trump musiał wycofać się z decyzji o anulowaniu spotkania po naciskach Macrona" - podkreśliła stacja BFM.

Spotkanie w Białym Domu może przebiegać w napiętej atmosferze. W ostatnich tygodniach Trump określił Zełenskiego mianem dyktatora i stwierdził, że Ukraina nie ma szans na dołączenie do NATO. Mimo to, podczas wizyty planowane jest sfinalizowanie umowy dotyczącej partnerstwa w eksploatacji ukraińskich złóż naturalnych.

Według "Financial Timesa", obie strony wynegocjowały projekt umowy, w której USA rezygnują z żądań prawa do 500 mld dolarów potencjalnych dochodów z eksploatacji ukraińskich zasobów. Planowane jest ustanowienie funduszu, do którego Ukraina wnosiłaby 50 proc. wpływów z przyszłej monetyzacji państwowych zasobów minerałów, w tym ropy i gazu. Fundusz ten miałby inwestować w projekty na Ukrainie.