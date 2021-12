Chciał odstraszyć węże dymem. Efekt był tragiczny

Jak się później okazało - był to pomysł bardzo nietrafiony. Pojemniki z żarzącym się węglem znajdowały się zbyt blisko materiałów łatwopalnych, co doprowadziło do pożaru. Ogień błyskawicznie się rozprzestrzenił. W tym czasie nikogo nie było w domu, a kłęby dymu zauważył jeden z sąsiadów, który ok. godz. 22 zadzwonił pod numer alarmowy.