"Chcemy walczyć z segregacją sanitarną". Nowy ruch przeciwników szczepień

- Jeżeli osoba, która boi się przyjąć ten preparat za chwilę będzie miała problemy w pracy, nie będzie mogła wejść do urzędu, do szpitala, do sklepu, do kościoła, do restauracji czy do kina - czy to nie jest przymus? To jest przymus pośredni. To jest właśnie segregacja sanitarna - stwierdził.