"Chcę wykrzyczeć Twoje imię... ". Wzruszający list do Bartosza Niedzielskiego

Bartosz Niedzielski, który zginął w niedawnym zamachu w Strasburgu, był jednym z animatorów festiwalu komiksu Strasbulles. Jego dyrektor Lionel Wurms opublikował w mediach społecznościowych wzruszający wpis.

Do ataku terrorystycznego w Strasburgu doszło 11 grudnia. Zamachowiec otworzył ogień na jarmarku świątecznym. Trzy osoby zginęły, dwanaście zostało rannych. Wśród nich był pochodzący z Katowic Bartosz Niedzielski. Polak nie dopuścił, by napastnik wszedł do klubu, gdzie odbywał się koncert. Miał ranę postrzałową głowy, kilka dni walczył o życie. Dwa dni temu zmarł. Był piątą ofiarą zamachu.