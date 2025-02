Chce nagany dla marszałka Hołowni. "Przeszedł o jeden most za daleko"

"Rozumiem przedwyborczą panikę, ale ktoś jednak przeszedł o jeden most za daleko" - napisał poseł Grzegorz Płaczek na platformie X. Dodał też, że rozumie, czym jest spór polityczny i kampanijna walka o głosy wyborców, ale - jego zdaniem - doszło do "przesady".

Marszałek Hołownia powiedział: że "z Mentzenem będzie walczył do ostatniej kropli politycznej krwi". - Bo to jest szkodnik, to jest pasożyt na tym, co dzisiaj chcemy w Polsce budować. To jest człowiek, który w fałszywy sposób przedstawia nam naszą przyszłość".