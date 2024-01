"Chcę jasno i wyraźnie powiedzieć". Duda skomentował kwestię budżetu

Prezydent odniósł się także do licznych plotek. - Chcę jasno i wyraźnie powiedzieć. Słyszę jakieś spekulacje dotyczące tego, że mogą być przedterminowe wybory. W ogóle nie widzę takiej możliwości. Jeśli budżet będzie przyjęty, nawet skierowanie go do TK absolutnie nie powoduje żadnych przedterminowych wyborów. Jestem tutaj spokojny - zapewniał.