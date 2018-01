Chcą zatrzymać ustawę aborcyjną. Namawiają do wysyłania posłom… laurek

W sejmie do rozpatrzenia czeka wniosek zaostrzający prawo aborcyjne. Sprawa budzi spore kontrowersje. Fundacja Życie i Rodzina zdecydowała się wpłynąć na posłów w nietypowy sposób.

Katolicki tygodnik "Gość Niedzielny" na swoim portalu apeluje o wysyłanie laurek do posłów, które mają ich przekonać do głosowania przeciwko aborcji. Wchodząc na stronę zatrzymajabrocję.pl możemy wybrać polityka, do którego chcemy wysłać prośbę.