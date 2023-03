Chcą się oderwać od Indii. Krwawa wojna coraz bliżej?

Sikhowie to grupa niezbyt liczna indyjska grupa religijna i społeczna. Rozpoznać ich można po specyficznym turbanie zasłaniającym włosy i charakterystycznym zaroście na twarzy. Sikhizm - piątą co do wielkości religia z 25 milionami wyznawców na całym świecie - głosi zasady wolności, uczciwości, równości (mężczyzn i kobiet, wszystkich ras, kast i narodowości) i stawia na służbę społeczną.