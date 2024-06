Będą dopłaty do rowerów? Kilkaset milionów euro do wzięcia z Unii

I pyta: - Skoro w Polsce jest strategia kolejowa i drogowa, to czemu nie możemy mieć też rowerowej i wszystkiego zaplanować? To przecież również element polityki transportowej kraju. Jeśli mamy dobić do europejskiego standardu, musimy to zrobić. Teraz to trochę wstyd, że tego nie ma, skoro jesteśmy wśród największych producentów rowerów w Unii Europejskiej. Przemysł rowerowy powinien być u nas traktowany priorytetowo. Skoro nie mamy producentów samochodów, to skupmy się chociaż na rowerach.