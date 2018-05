Chcą likwidacji 500+, a biorą zasiłek, aż portfel trzeszczy. "Skoro są dostępne..."

Oficjalnie walczą z marnowaniem przez rząd pieniędzy wypłacanych na 500+. Jednocześnie biorą, aż miło. Dwóch posłów Nowoczesnej Paweł Pudłowski i Mirosław Suchoń, a także niezależna posłanka Joanna Scheuring-Wielgus zadeklarowało w oświadczeniach majątkowych, że korzystają z zasiłku.

Przez rok zyskali po 6 tys. złotych. Wcześniej łączyła ich krytyka rządowego programu Rodzina 500+. Nowoczesna zapowiadała, że jeśli dojdzie do władzy to zlikwiduje rozdawnictwo. Zastępi świadczenie własnym programem "Aktywna Rodzina". Nie byłoby w nim łatwych pieniędzy przelewanych na konto, ale dodatkowa, wyższa ulga podatkowa dla osób pracujących i posiadających dzieci. Póki co na przejęcie władzy się nie zanosi. Posłowie korzystają ze świadczenia, co zasługuje na pochwałę, zaznaczyli to w oświadczeniach majątkowych.