Cezary Tomczyk gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? Nocne zamieszanie w Sejmie. W bloku głosowań doszło do pomyłki parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Jeden z posłów ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego podszedł do marszałek Sejmu Elżbiety Witek i bez ogródek oświadczył: "Elżbieta, jest prośba szefa, żeby zrobić przerwę, bo chyba reasumpcję trzeba będzie zrobić". W rezultacie marszałek Witek przyjęła wniosek o ponowne głosowanie.