Cezary Gmyz przytoczył kontrowersyjne słowa. To dowcip z berlińskiego kabaretu

Cezary Gmyz, korespondent TVP w Niemczech, zamieścił na Twitterze dowcip o Romanie Polańskim i Żydach. Na swoim profilu udostępniła go też organizacja monitorująca antysemickie zachowania.

"Cała rodzina Romana Polańskiego została zgładzona podczas Holokaustu. On przeżył, a potem zgwałcił 14-łatkę. Skoro naziści zgładzili 6 mln Żydów, to nie mogli zgładzić jeszcze tego jednego?'" - napisał Gmyz. Ograniczył się jedynie do cytatu, nie oceniał go.