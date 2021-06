NIK miażdży byłego ministra cyfryzacji i premiera. CEPiK 2.0: Klęska rządu

Co więcej, kontrolerzy miażdżą sprawozdania finansowe dotyczące funduszu CEPiK. Podkreślają, że zostały one sporządzone nieprawidłowo zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalno-rachunkowym na podstawie niezatwierdzonych zapisów księgowych. ”KPRM do dnia zakończenia kontroli nie udostępniła kontrolerom dziennika za 12 miesięcy 2020 r., co uniemożliwiło zweryfikowanie spójności danych”. NIK wspomina m.in. o tym, że Ministerstwo Cyfryzacji błędnie zaksięgowało środki dotacji dla NASK na budowę Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Kontrolerzy zaznaczyli, że z powodu uchybień, do zaprezentowanych danych z ewidencji księgowej funduszu CEPiK należy podchodzić z ograniczonym zaufaniem.