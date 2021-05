Ceny polskich truskawek przyprawiają o zawrót głowy

Cena polskich truskawek 2021. Tyle zapłacisz za kilogram

W tym roku sezon na polskie truskawki szklarniowe rozpoczął się już w połowie kwietnia i potrwa mniej więcej do połowy maja. Najwięcej truskawek krajowych produkuje się pod Kaliszem w Wielkopolsce. Ceny pierwszych krajowych truskawek na rynkach hurtowych w różnych miejscowościach kształtują się w przedziale od 20 do 30 złotych za kilogram .

Ponad 100 zł za kg malin. Ten sezon będzie drogi? Ekspert wyjaśnia

Jak informuje Maciej Kmera z Rynku Hurtowego Bronisze, dojrzewanie truskawek w tym roku jest opóźnione. Większej ilości truskawek można spodziewać się za tydzień pod warunkiem, że będzie słoneczna pogoda. W ubiegłym roku, o tej porze na rynek trafiały już pierwsze truskawki spod folii. Kosztowały one od 18 do 22 zł za kilogram.

Truskawki 2021. Cena zagranicznych truskawek

Cena truskawek z importu jest niższa od tych krajowych. W zależności od miejscowości i dostępności towaru ich cena utrzymuje się na poziomie od 12 do 17 zł za kilogram. Nieuczciwi handlowcy często o tej porze roku oferują w sprzedaży zagraniczne truskawki jako polskie.

Często owoce z eksportu przesypywane są do łubianek i oferowane jako polskie w cenach o połowę wyższych. Takie sytuacje powtarzają się co roku. Plantatorzy ostrzegają konsumentów, by nie dać się zwieść oszustom.