Ceny paliw do końca roku. "Spadki powoli hamują"

W czwartek 21 grudnia za litr benzyny bezołowiowej Pb95 płacimy średnio 6,34 zł. Litr oleju napędowego kosztuje natomiast ok. 6,50 zł. To, co jednak najważniejsze - eksperci nie spodziewają się znaczących podwyżek w najbliższym czasie. "Trwające nieprzerwanie od połowy listopada spadki cen paliw na krajowych stacjach powoli hamują. Do końca roku ceny benzyny i diesla powinny pozostać stabilne" - prognozuje Rafał Zywert z Biura Maklerskiego Reflex.